В Курске в столкновении автобуса и «Мазды» пострадала автоледи

По предварительным данным, вчера, 1 августа, примерно в 16:10 в районе дома № 4 по улице Красный Октябрь в Курске столкнулись автобус «Волгабус» (он ехал со стороны улицы 1-я Пушкарная) и «Мазда Вериса» (двигалась со стороны улицы Межевой). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. За рулем автобуса находился водитель 1959 г. рождения, а иномаркой управляла женщина 1986 г. рождения.

В результате ДТП автоледи получила ранения, ее госпитализировали в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Горшеченском районе в столкновении с «КамАЗом» погибли два человека.