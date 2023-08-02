В Курской области стартовала экспедиция «Без срока давности»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

На мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.» состоялось открытие Межрегиональной поисковой экспедиции «Без срока давности». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В течение 12 дней поисковые отряды Курской, Московской и Белгородской областей проведут раскопки в местах массового уничтожения мирного населения в годы Великой Отечественной войны. На территории Знаменской рощи в июле 2021 года в результате поисковых работ были подняты останки 29 мирных жителей – пяти взрослых и 24 детей, в 2022 году - еще 128 человек.