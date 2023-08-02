За шесть дней на Курск вылилось 253% месячной нормы осадков

Телеграм-канал мэрии Курска.

С 27 июля по 1 августа на Курск обрушилось 166 мм осадков при месячной норме 78 мм осадков. По информации синоптиков, за июль выпало 253% месячной нормы осадков. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. Наиболее серьезное ухудшение погоды наблюдалось 31 июля. С 15:30 до 23:00 выпало 63 мм осадков. 1 августа ливень был непродолжительным, но по силе сопоставимым с проливным дождем 31 июля.

С 27 июля Единая дежурная диспетчерская служба принимает заявки горожан на устранение последствий продолжительных ливней. Они связаны с отключением электроснабжения в жилых домах (четыре), замыканием проводки в одном из корпусов (один), падением аварийных деревьев (42), залитием жилых помещений с крыш (29), засором решеток ливневой канализации из-за больших залпов воды вместе с листвой и песком (84), подтоплением частных домовладений и подвалов многоквартирных жилых домов (99), схождением селя (два).