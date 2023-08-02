В Курске обсудили помощь регионам в ходе СВО

Роман Старовойт (слева) вручил Василию Пискареву памятную медаль «80 лет Победы в Курской битве». Фото с сайта губернатора и правительства региона.

Учитывая поручения Владимира Путина, стороны сформировали ключевые направления совместной работы. Это помощь сельскохозяйственным производителям и предприятиям, пострадавшим от обстрелов, страхование жизни и имущества граждан, проживающих в приграничье, правовые вопросы работы ДНД.

- Курянам важна поддержка со стороны федерального центра, в том числе и депутатского корпуса. В настоящее время ситуация в регионе остается стабильно напряженной. Наша главная задача – обеспечить надежный тыл, – отметил глава нашего региона Роман Старовойт.

- Вызовы сегодняшнего дня беспрецедентны. Мы понимаем, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее России. Депутатский корпус Государственной Думы Федерального Собрания РФ поможет региону в решении злободневных вопросов, – подчеркнул Василий Пискарев.