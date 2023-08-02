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НовостиСпорт2 августа 2023 6:56

Курское «Динамо» сменило тренера

Вместо Тибо Пети командой будет руководить Игорь Грачев
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Новый наставник женского баскетбольного клуба «Динамо» Курск - мастер спорта международного класса. До 2009 года Игорь Грачев был профессиональным игроком, сменил десять клубов, включая «Автодор» и УНИКС. В его активе серебро чемпионата мира (1994) и пять медалей чемпионата России.

В 2011 году Грачев возглавил дубль мужской команды «Самара», а с 2017 по 2022 годы тренировал основной состав этого клуба. За это время он дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021) и Кубок России (2020, 2022). В сезоне-2022/23 возглавил женский клуб «Самара», который под его руководством занял пятое место в регулярном сезоне женской Премьер-лиги и дошел до четвертьфинала Кубка России. Помогать Игорю Грачеву будут Михаил Соловьев, Дмитрий Шумихин и Калью Корстин, отвечающий за физподготовку.