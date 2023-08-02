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НовостиОбщество2 августа 2023 7:05

В Курской области поймали браконьера

В рюкзаке у него нашли тушу косули
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

В минувшие выходные сотрудники Минприроды Курской области совместно с охотинспекторами поймали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время патрулирования территории охотничьих угодий Фатежского района они услышали выстрел, а через некоторое время увидели человека, вышедшего из леса. При осмотре личных вещей у него в рюкзаке нашли тушу косули. Нарушителем оказался местный житель. Выяснилось, то ранее он уже привлекался к административной ответственности и был лишен права охотиться.

Стражи порядка установили место незаконной добычи и разделки туши. В настоящее время все материалы находятся в правоохранительных органах. В дальнейшем браконьеру будет предъявлен иск с расчетом размера ущерба, а также избрана мера наказания.