Курянам сообщили о графике выплат пособий и пенсий в августе

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику. Фото: Алексей СЕРГУНИН

О графике выплат пенсий и пособий в августе рассказали в Отделении СФР по Курской области. Завтра, 3 августа, поступят единое пособие, выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в Социальный фонд от органов социальной защиты.

Если единое пособие было впервые назначено в июле и получено в течение пяти рабочих дней после этого, то следующая выплата за август придет в сентябре.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за июль будет перечислена 4 августа, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 8 августа. Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 10, 11 (за 12-е число), 18 (за 20-е число) и 23 августа. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.