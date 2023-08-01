1 августа ВСУ обстреляли курское село

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Село Елизаветовка Глушковского района Курской области 1 августа подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль.

- Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий, - сказал глава региона.

Накануне 31 июля поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано пять прилетов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений.

Также в этот день под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, зафиксировано четыре прилета. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт был обесточен.