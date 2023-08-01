2 августа в Курской области пройдут дожди и грозы

В регионе будет сыро и жарко Фото: Даниил НАЙХИН

2 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью местами туман. Ветер восточной четверти ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура: - ночью 14-19°, днем 24-29°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Ранее КП сообщала, что 1 августа специалисты подрядных организаций проведут работы по уборке дорог городских улиц.

- К перечню ежедневных работ по очистке дорожного покрытия от мусора, пыли и грязи добавились проблемы, возникшие в связи с сильным дождем, который обрушился на город вчера во второй половине дня, - сказали в горадминистрации.