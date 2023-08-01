Курск убирают после сильного ливня 31 июля

31 июля на Курск обрушился сильный дождь Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты подрядных организаций проведут работы по уборке дорог городских улиц, сообщили в мэрии Курска.

- К перечню ежедневных работ по очистке дорожного покрытия от мусора, пыли и грязи добавились проблемы, возникшие в связи с сильным дождем, который обрушился на город вчера во второй половине дня, - сказали в горадминистрации.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, 1 августа на улицах города рабочие подрядной организации ООО «Благоустройство» в Железнодорожном округе проведут уборку намывов на улицах Республиканской, Маяковского, Дубровинского, 2-й и 3-й Агрегатных.

Очистят решетки ливневой канализации в Центральном округе, где также по улицам Нижняя Казацкая, Понизовка, Красный Октябрь, Бурцевка, Тускарная, Перекальского, Мирная, Ендовищенская, Дзержинского, Сосновская, Верхняя Луговая, Карла Либкнехта и Добролюбова запланированы работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, газонов, техполос и на проезжей части вдоль бордюров.

Специалисты подрядной организации ООО «Интеграл-Строй» будут работать в Северо-Западном, Юго-Западном микрорайонах и на КЗТЗ. Рабочие уберут песчаные наплывы и опавшие ветви деревьев по всему району.

В Сеймском округе уборкой займется ООО «Курскдор». В округе запланирована чистка решеток ливневой канализации, уборка дорожного полотна, а также ручная очистка на улицах Энгельса, Заводской, Конорева, Харьковской, Дейнеки и в 7-м Промышленном переулке.