По номеру 122 в Курске можно будет узнать расписание транспорта

Многие "зеленые" автобусы в городе идут "под завязку" Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 августа операторы контакт-центра по единому номеру 122 в Курске будут предоставлять справочную информацию о работе новой маршрутной сети. Курянам помогут сориентироваться в расписании общественного транспорта или узнать возможные пересадки при выборе маршрута.

Справочная система заработает с целью помочь тем, кто не пользуется мобильными приложениями для построения маршрута или не имеет доступа в интернет, пояснили в Доме Советов.

Контакт-центр станет дополнением к действующим мобильным приложениям «Курский транспорт» и «Яндекс», а также к планировщику маршрутов, который доступен на сайте https://clck.ru/348HcF

Ранее КП сообщала, что 1 августа на маршруты 28м, 35м, 82м и 85м вышли новые автобусы Volgabus среднего класса вместимости. Теперь на этих маршрутах тоже доступны бесплатные пересадки. Также в Курске начнется движение общественного транспорта по новому маршруту 47п, который соединит площадь Перекальского и улицу Светлую.