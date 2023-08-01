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НовостиЗдоровье1 августа 2023 8:01

По Курской области проедет Поезд здоровья

В начале августа медики проведут прием в Советском районе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС

Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поезд здоровья будет работать в Советском районе Курской области 1, 2 и 3 августа. Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В 2023 году Поезд здоровья функционирует по утвержденному ранее графику. Кроме того, в этом году состоятся выезды специалистов областной больницы в ЦРБ тех районов, которые мобильный медицинский комплекс не посещал. В следующем году врачи областной больницы и онкологического центра проведут прием во всех районах Курской области.

Во время выезда в Щигровский район 25, 26 и 27 июля кардиолог, невролог и эндокринолог осмотрели и проконсультировали 256 человек, выполнили 243 исследования.

Нескольким жителям района потребовалась срочная медицинская помощь. Направление на госпитализацию в стационар областной больницы получили четыре человека.