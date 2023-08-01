Под Курском укладывают асфальт к деревне Муравлево

В Курском районе приступили к укладке асфальта на дороге к деревне Муравлево. Ремонт проводится благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В выходные дни подрядная организация провела устройство выравнивающего слоя на трассе регионального значения Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово – Ноздрачево. Сейчас специалисты приступили к укладке верхнего слоя. Ранее на объекте были проведены работы по ресайклингу, что позволило укрепить дорожное основание, рассказали в Правительстве региона.

Асфальтобетонное покрытие планируется устроить в два слоя. После этого заменят дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку и укрепят обочины. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 2,4 километра.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние более 130 километров дорог.