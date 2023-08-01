В Курске выросло число маршрутов с бесплатной пересадкой

В городе все еще есть проблема с тем, чтобы дождаться "зеленый" автобус Фото: Даниил НАЙХИН

1 августа на маршруты 28м, 35м, 82м и 85м вышли новые автобусы Volgabus среднего класса вместимости. Теперь на этих маршрутах тоже доступны бесплатные пересадки. Также в Курске начнется движение общественного транспорта по новому маршруту 47п, который соединит площадь Перекальского и улицу Светлую, сообщили в Правительстве региона.

Бесплатная пересадка возможна при безналичном расчете между маршрутами, которые обслуживают оснащенные валидаторами новые автобусы всех классов вместимости и троллейбусы; в старых, где нет валидаторов, такая система не действует. Пересадки возможны между всеми типами маршрутов - подвозящими, городскими, магистральными. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно совершить две бесплатные пересадки.

Схема движения транспорта размещена на остановках, ее также можно посмотреть онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для организации маршрута куряне могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов на сайте https://clck.ru/348HcF или печатной схемой сети https://clck.ru/34s9rC. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/34rWaP