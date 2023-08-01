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НовостиОбщество1 августа 2023 6:41

В Курске выросло число маршрутов с бесплатной пересадкой

Изменения вступили в силу с 1 августа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе все еще есть проблема с тем, чтобы дождаться "зеленый" автобус

В городе все еще есть проблема с тем, чтобы дождаться "зеленый" автобус

Фото: Даниил НАЙХИН

1 августа на маршруты 28м, 35м, 82м и 85м вышли новые автобусы Volgabus среднего класса вместимости. Теперь на этих маршрутах тоже доступны бесплатные пересадки. Также в Курске начнется движение общественного транспорта по новому маршруту 47п, который соединит площадь Перекальского и улицу Светлую, сообщили в Правительстве региона.

Бесплатная пересадка возможна при безналичном расчете между маршрутами, которые обслуживают оснащенные валидаторами новые автобусы всех классов вместимости и троллейбусы; в старых, где нет валидаторов, такая система не действует. Пересадки возможны между всеми типами маршрутов - подвозящими, городскими, магистральными. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно совершить две бесплатные пересадки.

Схема движения транспорта размещена на остановках, ее также можно посмотреть онлайн

Схема движения транспорта размещена на остановках, ее также можно посмотреть онлайн

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для организации маршрута куряне могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов на сайте https://clck.ru/348HcF или печатной схемой сети https://clck.ru/34s9rC. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/34rWaP