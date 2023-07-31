ВСУ обстреляли два курских села 31 июля

Об атаке сообщил глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 31 июля подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано пять прилетов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- Окажем помощь в ликвидации последствий.

Также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, зафиксировано четыре прилета. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, - сказал губернатор региона.

Ранее КП сообщала, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области 29 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Зафиксировали 11 прилетов. По словам главы региона, в результате прямого попадания оказался поврежден один дом. Власти окажут помощь собственнику.