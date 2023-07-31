На Северо-Западе Курска отключат горячую воду

Греть воду придется жильцам десятков многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты филиала АО «Квадра» – «Курская генерация» завершают реконструкцию тепломагистрали на участке от улицы Студенческой до проспекта Дружбы в Курске. Теплоэнергетики заменили более 1,2 километров изношенных трубопроводов на новые в износостойкой изоляции со сроком службы более 40 лет, сообщили в мэрии Курска.

Как сообщили в филиале компании, чтобы ввести новую магистраль в эксплуатацию, необходимо снять заглушки на примыкающих участках сетей. В связи с этим с 6:00 2 августа до 24:00 5 августа будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

– пр-т Дружбы, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 8а, 14, 16, 8, 18;

– ул. Студенческая, 3, 5, 7;

– пр-т Энтузиастов, 1а, 1, 3, 5;

– пр-т В. Клыкова.

После завершения технологической части планируется в течение месяца выполнить благоустройство территории.

Реконструкция тепломагистрали, которая обеспечивает теплом значительную часть жителей Центрального округа, проводится по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Курской области». Общая стоимость работ составляет более 200 млн рублей, из них 136 млн рублей – средства федерального бюджета