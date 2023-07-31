Двое курян пострадали при взрыве

30 июля в Кореневском районе Курской области два местных жителя нашли неизвестный предмет и попытались его разобрать. Произошел взрыв. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

- Один из пострадавших получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, второй - осколочное ранение грудной клетки. Пациенты были доставлены в ближайший хирургический центр в Рыльске, а затем вертолетом санавиации в Курскую областную больницу. Сейчас оба в состоянии средней степени тяжести находятся на лечении в профильных отделениях ОМКБ, - добавил источник в Минздраве Курской области.

Ранее КП сообщала, что 30 июля на телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Ольховатка, Поныровского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены ФАБ 50 и минометная мина 50 мм. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщает ГУ МЧС региона.