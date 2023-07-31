Курянин оформил займ на приятеля и попал под статью

В полиции сказали, что после возбуждения дела подозреваемый долг погасил Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратились представители микрокредитной организации с заявлением о неуплате денежного займа жителем Железногорска Курской области.

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что мужчина, чьи паспортные данные указаны в кредитных договорах, к займу не имеет никакого отношения, рассказали в УМВД России по Курской области.

Дознаватели установили, что заемные деньги по личным документам мужчины получил его приятель.

31-летний подозреваемый признался, что когда-то они вместе с другом обращались в микрокредитную компанию, и тот заполнял анкету через его телефон. Курянин сохранил все секретные данные друга.

Спустя время ему понадобились деньги, и он решил втайне от приятеля воспользоваться его личной информацией для получения займа. На сайте финансовой компании от имени знакомого он заполнил заявление на получение кредита, указав свой банковский счет для перечисления средств. Полученные деньги он потратил и возвращать не собирался. Но, став фигурантом уголовного дела, полностью погасил задолженность.

Отделом дознания МО МВД России «Железногорский» против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ. «Мошенничество».