В курских ФАПах начнут продавать лекарства

В отдаленных курских селах нет своих аптек Фото: Светлана ВОЛКОВА

ФАПы в Курской области получили лицензии на фармацевтическую деятельность и смогут реализовывать сельскому населению самые необходимые лекарственные препараты, сообщает Минздрав региона. Их теперь жители небольших населенных пунктов Дмитриевского района смогут покупать в фельдшерско-акушерских пунктах.

- В нашем регионе есть населенные пункты без аптечных учреждений, и их жителям приходится ездить за самыми необходимыми лекарствами в районные центры. Поэтому принято решение организовать продажу в ФАПах, расположенных в отдаленных деревнях и селах. На первом этапе лекарства можно будет купить в 12 пунктах Дмитриевского района, - рассказала министр здравоохранения ргеиона Екатерина Письменная.

Лекарственные препараты уже поступили в Дмитриевскую ЦРБ и сейчас проходят маркировку в государственной системе «Честный знак».

Кроме того, министр здравоохранения ознакомилась с работой поликлиники и стационара. Главный врач Дмитриевской ЦРБ Александр Хардиков рассказал, что теперь выписать рецепт, продлить больничный, получить направление на анализы пациенты смогут в сестринском кабинете, не дожидаясь приема врача.