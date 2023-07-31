Курские школы через суд заставляют закупить оборудование для НВП

С жалобой в приграничном районе обратилась прокуратура Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению суда школы Рыльского района Курской области должны быть обеспечены оборудованием для обучения учащихся начальным знаниям в области обороны.

Рыльский районный суд рассмотрел десять административных исков прокурора о признании незаконным бездействия местных школ в части непринятия мер к оснащению их оборудованием для обучения начальным знаниям в области обороны. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Суд обязал администрацию Рыльского района обеспечить финансирование мероприятий по оснащению школ необходимым оборудованием, Управление по образованию - выделить денежные средства, администрации образовательных учреждений - оснастить учебные заведения необходимым оборудованием в течение пяти месяцев, сказали в ведомстве.