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НовостиОбщество31 июля 2023 10:21

Курские школы через суд заставляют закупить оборудование для НВП

Закупку необходимого для обучения начальным знаниям в области обороны профинансируют по решению суда
Ольга ДАНИЛОВА
С жалобой в приграничном районе обратилась прокуратура

С жалобой в приграничном районе обратилась прокуратура

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению суда школы Рыльского района Курской области должны быть обеспечены оборудованием для обучения учащихся начальным знаниям в области обороны.

Рыльский районный суд рассмотрел десять административных исков прокурора о признании незаконным бездействия местных школ в части непринятия мер к оснащению их оборудованием для обучения начальным знаниям в области обороны. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Суд обязал администрацию Рыльского района обеспечить финансирование мероприятий по оснащению школ необходимым оборудованием, Управление по образованию - выделить денежные средства, администрации образовательных учреждений - оснастить учебные заведения необходимым оборудованием в течение пяти месяцев, сказали в ведомстве.