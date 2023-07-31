На вокзале в Курске появится военно-патриотический граффити

Продолжается работа над созданием военно-патриотического граффити

Как сообщили в Министерстве культуры Курской области, в честь 80-й годовщины Победы в Курской битве на территории курского ж/д вокзала будет размещен граффити «Победа сквозь года».

Здесь появятся изображения героев-курян, принимавших участие в сражении, а также будет отражен образ мемориального комплекса «Курская битва». Проект стал победителем Конкурса грантов Губернатора Курской области. На его реализацию выделено 744 тысячи рублей.

В Центре компетенций развития городской среды Курской области состоялось рабочее совещание команды разработчиков проекта. Они утвердили итоговый эскиз граффити и обсудили план мероприятия открытия арт-объекта.

Сейчас завершается закупка материалов, необходимых для его создания.