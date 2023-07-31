На Театральной площади пройдет концерт к 80-летию Курской битвы

В августе регион отметит годовщину победы в легендарной битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 августа на Театральной площади в Курске пройдет концерт «Дорогами войны, дорогами победы», посвященный 80-летию Курской битвы!

В нем примут участие более 250 артистов и 60 волонтеров, среди которых:

Вокальный ансамбль «Русский стиль»

Андрей Капралов (бас)

Мужской вокальный ансамбль «Россы»

Анна Сидоренко

Дарья Переверзева

Гостям дадут возможность поучаствовать в мероприятии: пройдет минута памяти, зрителям раздадут свечи памяти и фронтовые письма с информацией и Qr- кодом на платформу «Память народа», где каждый участник может найти информацию и архивные документы о своем герое. Над всеми зрителями в финале волонтеры пронесут огромный флаг Российской Федерации, рассказали в Министерстве культуры Курской области.