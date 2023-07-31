В Курской области установили арт-объект «Берегите наших питомцев»

Инициаторы арт-объекта хотят обратить внимание людей на брошенных животных Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске появился арт-объект «Берегите наших питомцев»

Инициатором создания памятника стала железногорская семья Сениных. В августе прошлого года у них пропал шпиц Гуччи: они искали его несколько месяцев, но так и не смогли найти.

Пока искали своего питомца, куряне обратили внимание, столько брошенных, больных животных. Так пришла идея обратить внимание на эту проблему.

Идею создания стелы поддержали педагог Железногорского художественного колледжа Андрей Проценко, общественный совет и администрация города, курское агентство «Оранж». Красная лента на памятнике – символ связи человека и животного.