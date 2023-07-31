Под Курском нашли авиабомбу и мину

30 июля на телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Ольховатка, Поныровского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены ФАБ 50 и минометная мина 50 мм. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщает ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.