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НовостиПроисшествия30 июля 2023 13:22

В Курской области осудили мужчину за попытку сбыть 36,5 кг наркотиков

Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет
Анна ГРЕБЕНКИНА

К восьми годам тюрьмы приговорили жителя Ставропольского края за покушение на незаконный сбыт 36,5 кг наркотиков. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В октябре 2022-го неизвестный через мессенджер сообщило обвиняемому местонахождение тайника-закладки в Рыльском районе. Мужчина изъял наркотики, поместил в багажник своего авто и собирался доставить в Московскую область, чтобы продать. По пути его задержали полицейские.

Во время суда обвиняемый признал вину частично. Заявил, что думал, будто перевозит иностранную валюту. Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.