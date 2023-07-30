Пять курских выпускников получили по трем ЕГЭ более 290 баллов

В основной период ЕГЭ сдали 4 018 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Итоги государственной итоговой аттестации в 2023 году подвели в Курской области. Как сообщила глава регионального Министерства образования и науки Наталия Бастрикова, в основной период ЕГЭ сдали 4 018 человек.

Традиционно наиболее массовыми экзаменами по выбору стали обществознание - 2 111 участников, биология - 869 человек, история - 825 участников, физика - 736 выпускников.

По результатам ЕГЭ по трем учебным предметам 268 ребят набрали более 250 баллов, 72 выпускника – более 270. По трем предметам более 290 баллов из 300 возможных получили пять участников. 645 выпускников подтвердили статус медалиста.

Наталия Бастрикова отметила, что итоги экзаменов по четырем предметам в 2023-м в регионе оказались выше средних по России. Средние тестовые баллы по математике профильного уровня в Курской области - 59,8, по России - 55,6; по биологии в регионе - 52, по стране - 50,9; по истории в области - 61,7, по РФ - 56,4; по информатике и ИКТ в регионе - 60,4, по стране - 58,4.