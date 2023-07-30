Пострадавшего в ДТП десятилетнего мальчика эвакуировали из Сочи в Курск

Фото с сайта правительства Курской области.

Сбитого машиной 10-летнего ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства Сочи. Мальчик получил обширную рвано-ушибленную рану и закрытые переломы. Местные медики оказали подростку неотложную помощь. Однако для дальнейшего лечения и наблюдения требовалось доставить его по месту жительства.

Как рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, эвакуацию проводили в два этапа. Сначала мальчика доставили в краевую детскую больницу Краснодара, оттуда его забрали курские врачи. Вместе с ребенком находилась его мама. В ночь на 29 июля они прибыли в Курск. Так как пострадавшему требовалась кожно-пластическая операция, пациента отправили в ожоговое отделение областной больницы.

По данным правительства региона, утром хирурги провели операцию. Впереди мальчика ждут лечение и реабилитация.