Житель Курской области убил сожительницу деревянным брусом

Фото с сайта СУ СКР по Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 42-летней жительницы Курской области. По данным правоохранителей, ночью 18 июля потерпевшая и обвиняемый находились около дома последнего и выпивали. Во время посиделок между мужчиной и женщиной произошла ссора. Сожитель множество раз ударил потерпевшую. Руками, ногами, а затем и деревянным брусом он избивал ее по туловищу и голове.

От травм женщина скончалась на месте преступления. Обвиняемого отправили под стражу. Расследование продолжается.