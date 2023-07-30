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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:15

20-летнюю курянку оштрафовали за применение насилия в отношении ДПС-ника

Девушка пыталась защитить 23-летнего пьяного приятеля
Анна ГРЕБЕНКИНА
Во время судебного заседания девушка вину признала и раскаялась в содеянном.

Во время судебного заседания девушка вину признала и раскаялась в содеянном.

Фото: из архива «КП»

20-летнюю жительницу Курска оштрафовали за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы области.

Выяснилось, что вечером 28 мая пьяная девушка пыталась помешать работе инспектора ДПС. Полицейский хотел привлечь к ответственности ее 23-летнего знакомого за управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот момент курянка и применила силу к сотруднику Госавтоиспекции.

Во время судебного заседания девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.