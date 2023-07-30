20-летнюю курянку оштрафовали за применение насилия в отношении ДПС-ника

Во время судебного заседания девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Фото: из архива «КП»

20-летнюю жительницу Курска оштрафовали за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы области.

Выяснилось, что вечером 28 мая пьяная девушка пыталась помешать работе инспектора ДПС. Полицейский хотел привлечь к ответственности ее 23-летнего знакомого за управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот момент курянка и применила силу к сотруднику Госавтоиспекции.

Во время судебного заседания девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.