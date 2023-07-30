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НовостиПолитика30 июля 2023 9:00

Стрелок-зенитчик из Курской области скончался в ходе СВО

Последние пять лет Самвел Саркисян жил в селе Песчаное
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото предоставлено правительством Курской области.

Фото предоставлено правительством Курской области.

Фото: Предоставлено "КП"

20 июля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб житель Беловского района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области 29 июля.

Самвел Саркисян родился 21 июня 1988 года в Баку. Последние пять лет вместе с женой и двумя детьми он жил в селе Песчаное. По информации властей, 18 июля прошлого года Самвел отправился в зону СВО. Мужчина выбрал службу по контракту в воздушно-десантных войсках. Был стрелком-зенитчиком ракетного взвода зенитной ракетной батареи.

29 июля украинские военные в очередной раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района. В результате прямого попадания оказался поврежден один дом.