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НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:30

40-летний житель Курской области молотком забил до смерти своего отца

63-летний мужчина скончался на месте
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Фото: Предоставлено "КП"

40-летнего жителя Обоянского района обвиняют в убийстве собственного отца. Региональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Суд отправил мужчину под стражу.

По данным ведомства, ночью 26 июля 63-летний погибший вместе с сыном находился в доме в селе Малые Крюки. Оба были пьяны. Между родственниками произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил молоток и ударил им отца по голове не менее пяти раз. От причиненных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Правоохранители провели первоначальные следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.