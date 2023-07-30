40-летний житель Курской области молотком забил до смерти своего отца

Фото: сайт СУ СКР по Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

40-летнего жителя Обоянского района обвиняют в убийстве собственного отца. Региональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Суд отправил мужчину под стражу.

По данным ведомства, ночью 26 июля 63-летний погибший вместе с сыном находился в доме в селе Малые Крюки. Оба были пьяны. Между родственниками произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил молоток и ударил им отца по голове не менее пяти раз. От причиненных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Правоохранители провели первоначальные следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.