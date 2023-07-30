Курский поселок Теткино в очередной раз обстреляли ВСУ

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района 29 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Зафиксировали 11 прилетов. По словам главы региона, в результате прямого попадания оказался поврежден один дом. Власти окажут помощь собственнику.

- Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению, - добавил Старовойт.

27 июля ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Зарегистрировали три прилета. Снаряды повредили сарай, осколками выбиты окна в доме. Никто из жителей не пострадал.