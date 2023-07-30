Курский «Авангард» победил в Белгороде

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 29 июля, в Белгороде состоялся матч третьего тура первенства России по футболу во второй лиге. Наш «Салют» на одноименном стадионе принимал курский «Авангард». Исход встречи решил 11-метровый удар в исполнении вышедшего на замену Эмраха Набатова. На 82-й минуте он появился на поле, а на 85-й минуте - «распечатал» ворота Кузьменко. Итог – 1:0 в пользу «Авангарда».

«Авангард»: Терешкин, Жилмостных, Игнатенко (Тарасов, 58), Имуллин, Войнов, Пономарев, Ивантеев, Куприянов (Вяткин, 69), Агеев (Набатов, 82), Мухин (Гершун, 58), Савин (Родионов, 58).

После вчерашней победы «Авангард» занимает первое место с девятью очками в активе в группе «серебро». В ТОП-3 также входят пермский «Амкар» и «Новосибирск» (по семь). Теперь в четвертом туре курские футболисты сыграют дома с «Новосибирском». Матч состоится 5 августа, начало в 17:00.