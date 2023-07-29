Курский драмтеатр откроет новый сезон 9 сентября

9 сентября в Курском драматическом театре открывается 232-й театральный сезон. И он начнется с нового спектакля «Доктор философии» по пьесе Бранислава Нушича.

Билеты уже в продаже.

Перед глазами зрителей развернется история семьи состоятельного предпринимателя Животы, для которого главное жизненное кредо: "Все можно купить! Вопрос лишь в цене!" И диплом доктора философии его сына Милорада - яркое тому подтверждение! Но вся загвоздка в том, что образование и диплом получил не обаятельный бездельник Милорад, а бедный родственник Велимир – под именем Милорада.

И теперь Живота вот-вот станет жертвой собственных карьерных амбиций и честолюбивых замыслов. Потому что за время обучения за границей Велимир умудрился обзавестись женой и ребенком. И они в ближайшее время нагрянут в дом своего состоятельного свекра, который как раз задумал женить непутевого сына на дочери министра путей сообщения... Да, ситуация оставляет желать лучшего! У Животы голова кругом: куда бежать, кому звонить, кому платить?

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик - Вячеслав Сорокин (Москва), ассистент режиссера – Сергей Малихов.

Художник-постановщик – лауреат государственной премии России Александр Кузнецов. Режиссер по пластике - заслуженная артистка России Галина Халецкая.

Музыкальное оформление - Павел Горбунов.

Художник по свету – Борис Михайлов.