Из-за урагана 28 июля без света остаются почти восемь тысяч курян

На регион обрушились ливни и ветер Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 июля в результате прохождения по Курской области комплекса неблагоприятный погодных явлений, (порывы ветра и осадков в виде дождя) обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС региона.

В Курской области на контроле находится 7 муниципальных районов, 57 населенных пункта, 57 ТП, 3448 домов, 7917 человек, из них 1996 детей, социально-значимых объектов - нет. На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ уточняется.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.