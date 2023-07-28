В Курске будут отключать свет

Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Сеймском и Железнодорожном округах Курска запланированы временные отключения электроэнергии, сообщили в мэрии города.
С 31 июля по 4 августа подача тока будет остановлена в связи с работами на электросетях АО «Курские электрические сети».
В Сеймском округе отключения будут проводиться 1 августа с 9:30 до 15:00 на улицах:
— Дейнеки, 8-12;
— Ольшанского, 19-31;
— Пигорева, 22-24.
2 августа с 13:00 до 16:30 по адресам:
— Сумская, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52/2;
— Конорева, 4-14.
4 августа с 9:30 до 15:00 по улице Серегина, 39-49 и 47А.
Телефон для справок: 37-31-28.
В Железнодорожном округе отключения пройдут 3 августа с 13:30 до 16:00 по улицам:
— 1-я Рабочая, 2, 4;
— 2-я Рабочая, 5, 5А;
— Республиканская, 28А.
Телефон для справок: 26-32-10.