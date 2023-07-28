В Курске будут отключать свет

Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском и Железнодорожном округах Курска запланированы временные отключения электроэнергии, сообщили в мэрии города.

С 31 июля по 4 августа подача тока будет остановлена в связи с работами на электросетях АО «Курские электрические сети».

В Сеймском округе отключения будут проводиться 1 августа с 9:30 до 15:00 на улицах:

— Дейнеки, 8-12;

— Ольшанского, 19-31;

— Пигорева, 22-24.

2 августа с 13:00 до 16:30 по адресам:

— Сумская, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52/2;

— Конорева, 4-14.

4 августа с 9:30 до 15:00 по улице Серегина, 39-49 и 47А.

Телефон для справок: 37-31-28.

В Железнодорожном округе отключения пройдут 3 августа с 13:30 до 16:00 по улицам:

— 1-я Рабочая, 2, 4;

— 2-я Рабочая, 5, 5А;

— Республиканская, 28А.

Телефон для справок: 26-32-10.