Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:40

В Курске будут отключать свет

Электричества не будет в двух округах Курска
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах

Электричество отключат в Сеймском и Железнодорожном округах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском и Железнодорожном округах Курска запланированы временные отключения электроэнергии, сообщили в мэрии города.

С 31 июля по 4 августа подача тока будет остановлена в связи с работами на электросетях АО «Курские электрические сети».

В Сеймском округе отключения будут проводиться 1 августа с 9:30 до 15:00 на улицах:

— Дейнеки, 8-12;

— Ольшанского, 19-31;

— Пигорева, 22-24.

2 августа с 13:00 до 16:30 по адресам:

— Сумская, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52/2;

— Конорева, 4-14.

4 августа с 9:30 до 15:00 по улице Серегина, 39-49 и 47А.

Телефон для справок: 37-31-28.

В Железнодорожном округе отключения пройдут 3 августа с 13:30 до 16:00 по улицам:

— 1-я Рабочая, 2, 4;

— 2-я Рабочая, 5, 5А;

— Республиканская, 28А.

Телефон для справок: 26-32-10.