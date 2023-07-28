Курян предупредили о непогоде 28 июля

Жара сменилась ливнями в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

До конца дня 28 июля в Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений – местами сильные ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.

Ранее КП сообщала, что специалисты восстановили электроснабжение потребителей, частично нарушенное в результате прошедшего по территории области 26 июля грозового фронта.

Локальные технологические нарушения ликвидировали 48 бригад: 107 человек и 50 единиц техники. Также в распоряжении предприятия находится 101 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.