В Курске построят планетарий и бассейн

Документ затрагивает вопросы жилищной застройки Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам публичных слушаний внесены изменения в проект планировки Центральной части города.

Изменения выполнены в соответствии с генеральным планом Курска, утвержденным в 2021 году, пояснили в мэрии.

Документация выполнена для территории в границах улиц 50 лет Октября — Запольная — Трудовая — Красной Октябрь — Никитская — Тускарная — вдоль берега реки Тускарь — Литовская — Энгельса — Беговая — 2-й Суворовский пер. — 1-й Суворовский пер. — 50 лет Октября.

Она предусматривает размещение и реконструкцию объектов жилищного строительства; объектов федерального, регионального, местного значения; объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

По информации комитета архитектуры и градостроительства Курска, для исключения точечной застройки строительство многоэтажных жилых домов должно осуществляться в рамках принятых решений по комплексному развитию территорий. Большое внимание уделено размещению социальных, спортивных, общественных и рекреационных объектов.

Так, например, предусматривается строительство:

— детского дошкольного учреждения на сто мест по улице Нижней Луговой;

— трех спортивно-оздоровительных комплексов;

— плавательного бассейна олимпийского стандарта по улице Бойцов 9-й Дивизии — 50 лет Октября;

— детской школы искусств по улице Никитской;

— муниципальной бани по улице Дружининской;

— планетария по улице Тускарной;

— пяти скверов;

— расширение территории парка имени Дзержинского (в сравнении с проектом планировки 2013 года) за счет включения земельного участка с кадастровым номером 46:29:102281:6;

— строительство велосипедных дорожек протяженностью 24,19 км;

— строительство восьми дорог, из них соединение улицы Бойцов 9-й Дивизии с улицей Ватутина; улица Нижняя Набережная (от улицы Сонина до улицы Мирная), а также реконструкция 31 существующей автомобильной дороги.