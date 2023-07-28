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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:27

В Курске сгорела "шестерка"

ЧП произошло на Нижней Казацкой
Ольга ДАНИЛОВА

27 июля в 21.07 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании в легковом автомобиле в Курске на улице Нижняя Казацкая.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №3 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

Огнем поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ 2106». Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).