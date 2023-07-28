В Курской области расчищают реку Медвенка

Сотрудники регионального Минприроды проверили ход выполнения работ на реке Медвенка. К расчистке там приступили в сентябре 2022 года. За это время берега очистили от зарослей деревьев, кустарника и камыша. В настоящее время завершается расчистка дна, после чего начнется формирование берегов.

Кроме того, завершен капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка. Отремонтированы паводковый водосброс и донный водоспуск, выполнены устройство крепления выходной части паводкового водосброса и гидроизоляция конструкций. Восстановлена земляная плотина, отводящие каналы расчищены от деревьев, кустарников и донных отложений.

После завершения расчистки русла реки планируется провести благоустройство проезжей части плотины. На ней будут установлены сигнальные столбики, дорожные ограждения и система ливневой канализации, сказали в Правительстве региона.