В Курске снесут три аварийных дома

Дом на Сумской - послевоенной постройки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске жилой дом № 20А по улице Сумской признан аварийным и подлежащим сносу.

Его жителям предложаты жилые помещения маневренного муниципального жилищного фонда согласно личным заявлениям нанимателей и собственников, сказали в мэрии города.

Им также будут направлены копии распоряжения Администрации Курска и требования о сносе дома с учетом сроков расселения, установленных муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В Курске также будут снесены аварийные жилые дома по улицам Карла Либкнехта, 47А и Ватутина, 21. Снос будет осуществляться в соответствии с утвержденными проектами организации работ по сносу объектов капитального строительства и сметной документацией на снос, добавили в горадминистрации.