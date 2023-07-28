На главной улице Курска отремонтировали тротуар

Дефекты плитки устранили на двух улицах города Фото: Даниил НАЙХИН

На улице Ленина в Курске отремонтировали тротуар.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, рабочие демонтировали старую плитку, засыпали песком основание и уложили новое покрытие. Работы проводились в рамках подготовки к открытию фонтана, расположенного по адресу Ленина, 74, который сейчас также ремонтируется.

Ранее специалисты провели аналогичный ремонт тротуара на улице Дзержинского. По сообщению ведомства, ремонт плиточного покрытия проходил в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Курской битве.

Ранее КП сообщала, что в Курске продолжается ремонт фонтана на Ленина, 74.

24 июля провели его первый пробный запуск. Напомним, 10 июля столичный подрядчик «Гормост» начал ремонтно-восстановительные работы на сооружении.

Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, на фонтане уже произведен монтаж трубопроводов в коллекторе, отремонтированы насосное оборудование и автоматика. Рабочим осталось выполнить облицовку фонтанной чаши новым гранитом и завершить земляные работы.