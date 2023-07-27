В Курской области ликвидируют последствия непогоды

Специалисты оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, частично нарушенное в результате прошедшего по территории области 26 июля грозового фронта. Для энергетиков сохраняется особый режим работы.

Локальные технологические нарушения в настоящее время ликвидируют 48 бригад: 107 человек и 50 единиц техники. Также в распоряжении предприятия находится 101 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним. Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).