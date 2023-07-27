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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:31

В Курске пенсионерке вернули украденный кошелек

82-летнюю курянку обокрали во время оплаты услуг ЖКХ
Ольга ДАНИЛОВА
Подозреваемая отдала полиции портмоне

Подозреваемая отдала полиции портмоне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о краже портмоне с 11 тысячами рублей. 82-летняя пенсионерка с утра направилась в организацию для оплаты коммунальных услуг. Во время заполнения квитанций случайно оставила без внимания личные вещи. Нескольких минут хватило другой посетительнице, чтобы забрать кошелек и скрыться. Сразу после прибытия на вызов полицейские просмотрели камеры наблюдения и смогли составить ясный портрет разыскиваемой. Отождествить ее личность и адрес проживания удалось через несколько дней.

Когда к женщине прибыли полицейские для выяснения обстоятельств случившегося, она не стала отрицать причастность к краже, и сама выдала украденное. Потеря уже возвращена законной владелице, сообщили в УМВД России по Курской области.

По факту кражи начато следствие.