Суд арестовал курянина, обвиняемого в жестоком убийстве женщины

Обвиняемый сейчас находится в СИЗО Фото: Светлана ВОЛКОВА

Льговский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему курянину. По версии следствия мужчина убил женщину, затем спрятал труп на мусорной свалке.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Курчатовского межрайонного СО СУ СК РФ по Курской области о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины.

- Согласно позиции следствия, в июле пьяный мужчина поссорился с 42-летней женщиной. Он избил ее ногой по голове и нанес несколько ударов по туловищу бревном. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Курянин поместил труп на велосипед, вывез на свалку и спрятал среди бытового мусора, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Постановлением суда подозреваемого отправили в СИЗО.