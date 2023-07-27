Лесопарковую зону по проспекту Клыкова в Курске благоустроят к ноябрю

В регионе благоустраивают несколько общественных пространств Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается благоустройство лесопарковой зоны по проспекту Клыкова.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядчик выполнил подготовительные работы, разбивку территории, земляные работы, устройство основания под покрытие из тротуарной плитки, а также проложил кабель для линий наружного освещения со светодиодными светильникам в антивандальном исполнении и начал установку опор.

В этом году ведется второй этап благоустройства территории, стоимость которого оценивается в 4,8 млн рублей. Полное завершение работ запланировано на конец октября этого года.

Проектом предусматривались работы по расчистке территории, устройству на месте лесопарковой зоны покрытия из тротуарной плитки, устройству пешеходной лестницы с ограждением. Также там будут новые скамейки, урны и скейт-площадка. Ранее удалось сделать детскую игровую площадку с баланс-мостиком из натурального дерева, качелями трех типов для детей разного возраста, оборудованием для занятия воркаутом. Есть и огороженная площадка для выгула собак.