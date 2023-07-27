В курской галерее «АЯ» откроется выставка художницы из Швейцарии

В галерее «АЯ» 27 июля откроется выставка художницы из Швейцарии Ольги Бэлер. Она много лет живет в Женеве, но ее малая родина – город Дмитриев Курской области.

В детстве Ольга создавала фигуры из пластилина, в зрелом возрасте занялась рисованием. Часть ее произведений уже знакомы жителям Курска, Железногорска. Сейчас автор продолжает творить и растит четверых детей, которые помогают маме и создают свои картины.

- Любому человеку важно заниматься творчеством, будь то живопись, танец, театр, что угодно. Это важно для душевного состояния, равновесия, здоровья. Поэтому мне особенно важно, что дети с малых приобщаются к творчеству. Я всегда говорю, что если вам плохо – рисуйте, если вам хорошо – рисуйте… или танцуйте, – сказала Ольга Бэлер на одной из выставок.

27 июля

13:00

Кати Зеленко, 6 А