В Курске на Союзной горела квартира

В 20:30 26 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире в Курске на улице Союзная, д. 51"А".

На место происшествия были направлены пожарные - спасатели 5 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, работники газовой службы, медики скорой помощи.

В результате пожара на кухне в трехкомнатной квартире огнем повреждены мебель и вещи б/у на площади, стены и потолок имеют следы термического повреждения.

Огонь тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.