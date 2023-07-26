27 июля в Курской области будет до +33

В регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 июля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 7-12, днем местами порывы до 16 метров в секунду. Температура - ночью 15-20°, днем 28-33°.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,8 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.