Курянина осудили за кражу щитов с фортификационных сооружений

Приговор пока не вступил в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

43-летний житель Рыльского района Курской области осужден за кражу деревянных щитов, используемых при строительстве фортификационных сооружений

Мировым судьей судебного участка Кореневского судебного района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

- В мае мужчина, находясь на территории Кореневского района, похитил десять деревянных щитов, используемых при строительстве фортификационных сооружений линии укрепления. Похищенное он погрузил в свой автомобиль и поехал домой. По пути следования курянина остановили сотрудники ДПС. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде мужчина раскаялся в содеянном.

Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в установленный законом срок, сказали в ведомстве.